Incendi, giornata da incubo anche a Ururi, il grazie del sindaco Primiani ai soccorsi

Giornata sfortunata dal punto di vista degli incendi anche per Ururi dove ad andare a fuoco è stato un capannone di un carrozziere e l’isola ecologica. Dopo l’impegno dei Vigili del fuoco e dell’intera macchina organizzativa arrivano i ringraziamenti del primo cittadino, Raffaele Primiani per quanto fatto. “Una giornata che non dimenticherò mai. Più Voglio ringraziare i Vigili del fuoco, il Comandante insieme ai Carabinieri della locale stazione, il nostro Comandante dei vigili, Giacinto Iannacci e i volontari che con i loro mezzi si sono adoperati nell’opera di spegnimento”.

