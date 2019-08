Incendi di sterpaglie, basso Molise a fuoco. Ancora una giornata di emergenze

Vigili del fuoco di Termoli in aiuto ai colleghi di Chieti per un grosso rogo al confine con l’Abruzzo

Un’altra giornata di emergenza incendi quella che si è verificata nella giornata di ieri e che ha tenuto particolarmente impegnati i vigili del fuoco di Termoli. Numerosi gli incendi che hanno coinvolto sterpaglie e zone incolte. Incendi di sterpaglie ed incolto nei Comuni di Termoli, Guglionesi, Palata, Montecilfone e Casacalenda. Qualche problema per la viabilità si è avuta, a causa del fumo di un incendio di sterpaglia a bordo strada, nei pressi della rotonda Palata-Guglionesi sulla SS 647 Bifernina. L’incendio è stato spento dal personale della squadra AIB (Anti Incendio Boschivo) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso, AIB Regionale e volontari CVP Campomarino. La squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta, nel primo pomeriggio, in supporto a quelle del Comando Provinciale di Chieti per un grosso incendio di sterpaglie, incolto ed uliveti sviluppatosi nelle campagne di San Salvo.