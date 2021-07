Incendi boschivi, c’è il decreto che dichiara lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio regionale

Il Presidente della Regione, Donato Toma, con suo Decreto n. 41 del 5 luglio 2021, ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Molise. L’atto riguarda tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo e sarà in vigore dal 16 luglio al 30 settembre 2021. Per il suddetto periodo è attivata presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP). Nel decreto sono specificate disposizioni e buone pratiche a cui attenersi in caso di incendio.

Di seguito i contatti per le segnalazioni:

800 120 021 – numero verde per le emergenze del Servizio di Protezione Civile – Regione Molise;

0874 7791 – Sala Operativa Regionale – Servizio di Protezione Civile – Regione Molise;

1515 – numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri;

115 – numero di emergenza del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco.