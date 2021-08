Incendi, bilancio nero a Rio Vivo. E da via Mar Mediterraneo: “Cattiva gestione delle strade comunali”

Una villa andata bruciata, persone evacuate dalle loro abitazioni, sfollati accolti al PalaSabetta e un condominio intero, il condominio Arianna di via Mar Mediterraneo, che ancora una volta si è trovato al centro della più grande emergenza che il Basso Molise ricordi almeno negli ultimi 10 anni. E’ un bilancio grave quello che si registra a Termoli. A farlo è lo stesso sindaco Francesco Roberti sceso in campo in prima persona per fronteggiare l’emergenza. Roberti ripercorre l’impegno dell’amministrazione nell’accogliere gli sfollati “ai quali abbiamo anche fornito generi di prima necessità perché sono arrivati in città che non avevano nulla e in serata li abbiamo riconsegnati ai loro cari e riportati a Campomarino. Stavamo fronteggiando le difficoltà dei passeggeri dei treni e siamo intervenuti per dare supporto agli stessi passeggeri. Abbiamo fronteggiato – racconta il primo cittadino – l’emergenza incendi su più fronti e punti di Termoli dove si sono verificati degli incendi dietro ai quali c’è sicuramente la mano dell’uomo”. A Rio Vivo, racconta Roberti, “c’è stata l’emergenza più critica perché c’erano delle bombole di Gpl che rischiavano di scoppiare e alcune case sono andate distrutte”.

Tra le emergenze che si sono riscontrate in città anche quella del condominio Arianna in via Mar Mediterraneo. Sono proprio i condomini che già altre volte si sono trovati in mezzo al fronte delle fiamme e delle emergenze a scrivere una lettera al sindaco Roberti. “Anche oggi siamo costretti a fare una cosa per noi sgradevole: ringraziare le persone che hanno prestato la loro opera per cercare di salvare la popolazione e la natura e puntare il dito sulla cattiva gestione delle strade comunali.

La manutenzione delle strade è fondamentale per garantire la sicurezza, soprattutto alla luce di quanto accaduto ieri, quando i soccorritori hanno riscontrato diverse difficoltà per evacuare la zona e prestare soccorso ai cittadini. Nel caso specifico, come più volte denunciato dai condomini stessi, la strada di Via Mar Mediterraneo non è asfaltata e vi sono numerose buche che, oltre a danneggiare le auto, rendono difficile l’accesso ai mezzi di soccorso. Ci chiediamo, pertanto, quando, signor sindaco, potremmo avere il piacere di averla qui per poter inaugurare il nuovo asfalto. Sono ormai 10 anni che vengono fatte promesse non mantenute. Attendiamo i fatti! Termoli ieri ha pagato un prezzo altissimo, ci aiuti a rendere la nostra, una vita dignitosa. Cerchiamo di ricostruire e reimpiantare il verde dando priorità alla prevenzione, partendo dalle vie di comunicazione! Scusate lo sfogo, siamo esausti. Ad ogni modo la ringraziamo per essersi recato sul posto per verificare e dare il suo contributo, insieme alle forze di polizia, ai volontari ed ad ogni singolo cittadino che ha dedicato un po’ del suo tempo per aiutarci”.