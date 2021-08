Incendi, ancora notte di emergenza in basso Molise: fiamme nel bosco di San Giacomo

Ancora una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco in Basso Molise. Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nella tarda serata di ieri, 16 agosto, a San Giacomo degli Schiavoni dove le fiamme hanno divorato diversi ettari di sterpaglie e di bosco all’altezza di contrada Le Piane. Le fiamme, ben visibili con il buio della notte, sono andate avanti per ore e anche questa mattina, 17 agosto, i vigili hanno continuato ad operare riuscendo ad avere ragione dell’incendio aiutati anche dal vento che finalmente ha smesso di soffiare sul Basso Molise. Fiamme anche nella zona di Portocannone dove nella mattinata i residenti hanno segnalato un incendio di sterpaglie. Quella degli incendi è la vera emergenza dell’estate 2021: tantissimi quelli segnalati con i più grandi che hanno divorato la pineta di Campomarino e l’agro di Guglionesi.