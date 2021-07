Incendi, ancora fiamme in Basso Molise: in fumo ettari di bosco (VIDEO)

Sei i comuni interessati. In aiuto alle squadre dei Vigili del Fuoco anche un canadair e volontari

Anche oggi, mercoledì 28 luglio, giornata intensa per i Vigili del Fuoco. Numerose le chiamate alla sala operativa per le richieste di soccorso relative agli incendi delle diverse aree boschive e non del Basso Molise. Diversi gli ettari andati in fumo nei territori di Termoli, Campomarino, Montecilfone, Ururi, Rotello, Guglionesi. A supporto un canadair, in ausilio alle squadre dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Termoli, Santa Croce di Magliano, personale del distaccamento di San Severo e altre numerose squadre di volontari AIB. I carabinieri forestali sono invece al lavoro per stabilire le cause dei ripetuti eventi che stanno causando importanti danni al patrimonio boschivo.