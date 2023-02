Incatenata e stretta nella morsa di un collare troppo piccolo, Luce è finalmente libera (LE FOTO)

“Lei è Luce, una cagnolina di appena 7 chili che per due anni ha vissuto, prima incatenata e poi chiusa in un garage senza mai vedere la luce del sole”.

E’ l’incipit del post sulla pagina facebook “Adozioni Molise”, l’associazione di volontariato impegnata a tutela degli amici a quattro zampe nel territorio della provincia di Campobasso. La vicenda di Luce è una storia a lieto fine, infatti i volontari sono riusciti finalmente a liberarla.

“Luce aveva un collare di ferro infilato nella pelle del collo – scrivono – perché mentre lei cresceva, il collare diventava troppo piccolo e nessuno si è mai curato di sostituirlo. Adesso Luce è stata operata ed è salva, è con noi e finalmente può vedere la luce sole. Questo appello è per chiunque volesse aiutarci a pagare le spese veterinarie sostenute per lei e per cercare per la piccola Luce una famiglia, che possa curare anche le ferite della sua anima, con l’amore che non ha mai ricevuto”.

Luce ha due anni e pesa 7 chili. Per chi volesse aiutarci a pagare le spese veterinarie:

IT63J0306909606100000182021 – banca intesa san Paolo – intestato a Nucleo operativo ente tutela animali ambiente”

Per info: 3891135543

foto: pagina fb Adozioni Molise