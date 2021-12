Incappucciati in contrada Castagna, il video diventa virale

Le immagini del video che vi mostriamo in esclusiva girano sulle chat e stanno diventando virali, sono quelle di tre giovani uomini incappucciati che si infilano nel cortile di una villetta in una contrada di Isernia. Poi qualcosa li disturba, probabilmente l’ombra di una donna che sta in casa. A quel punto si allontanano di corsa.

Forse si aspettavano di trovare la casa vuota e di poter entrare indisturbati. Il video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, dimostra ancora una volta che i ladri girano per le contrade di Isernia per tentare colpi nelle abitazioni. Un allarme lanciato più volte dai residenti delle frazioni.

Negli ultimi tempi ancora furti in contrada San Lorenzo, Castagna e Cutone. A dire il vero Polizia e Carabinieri girano ma finora ancora nessun ladro è stato acciuffato.