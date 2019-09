Incallita spacciatrice di droga passa dai domiciliari al carcere

Gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso, agli ordine del dottor Raffaele Iasi, hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere a carico di una 39enne di Campobasso già coinvolta recentemente in attività di spaccio e uso di sostanze stupefacenti. La misura è stata chiesta dal sostituto procuratore Sabusco e accordata dal Gip del Tribunale di Campobasso che ha disposto il trasferimento in carcere a Chieti per la donna campobassana. Quest’ultima era stata arrestata agli inizi del mese perché avrebbe allestito una fiorente attività di spaccio all’interno di una camera di un B&B del capoluogo, successivamente pare abbia anche violato gli arresti domiciliari che le erano stati concessi e durante una perquisizione eseguita sempre dalla Mobile una settimana fa è stato appurato che essa continuava a ricevere clienti per la compravendita di droga.