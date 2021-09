Inaugurazione mostra “Leptis Magna. Antichi fasti ed impressioni contemporanee” al Museo Sannitico

Nell’ambito delle attività di valorizzazione del Museo Sannitico e delle Giornate Europee del Patrimonio, la Direzione Regionale Musei Molise inaugurerà sabato 25 settembre alle ore 18.00 la mostra fotografica di Mauro Presutti “Leptis Magna. Antichi fasti ed impressioni contemporanee”, curata dall’archeologo Davide Delfino e promossa dalla direttrice del museo Susanne Meurer.

Si tratta di un percorso attraverso le rovine della più grande città romana del nord Africa, dopo Alessandria d’Egitto, Leptis Magna, per mezzo delle fotografie realizzate da Mauro Presutti nel gennaio 2008. Si avrà quindi l’occasione di rivivere gli antichi fasti della città natale dell’imperatore Settimio Severo attraverso gli scatti tutt’ora inediti di uno dei più prestigiosi fotografi molisani. Le immagini di Leptis Magna, area archeologica inserita nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1982 nella lista del Patrimonio Mondiale a rischio nel 2016, saranno un’occasione di riflettere sul diritto all’accessibilità per tutti ai Beni Culturali, in linea con il tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”

Dopo i saluti istituzionali da parte del direttore della Direzione Regionale Musei, prof. Leandro Ventura, e della direttrice del museo, dott.ssa Susanne Meurer che introdurrà alla mostra, interverranno il curatore, l’archeologo Davide Delfino, e l’autore delle fotografie, Mauro Presutti.

Si ricorda che, per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori rispetto all’attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in tutti i luoghi della cultura è previsto l’accesso esclusivamente contingentato, l’obbligo di indossare la mascherina, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, l’igienizzazione delle mani e il percorso museale a senso unico. Ai sensi del DL 105/2021, art. 3, per l’ingresso a musei e aree archeologiche è richiesta l’esibizione del Green Pass

Per informazioni e prenotazioni: drm-mol@beniculturali.it o 0874 412265 ( Museo Sannitico)