Inaugurato “Stesso Cielo”, il nuovo centro Sprar per minori non accompagnati

CAMPOBASSO

PAOLO STANZIALE

Che Campobasso fosse un posto accogliente lo si sa, così come si è a conoscenza del cuore grande del popolo campobassano. Nella giornata di sabato 22 dicembre ve ne è stata un’ulteriore dimostrazione vista la numerosa partecipazione registrata alla presentazione del progetto SPRAR per minori stranieri non accompagnati “Stesso Cielo” con tanto di inaugurazione della sede che attualmente ospita i beneficiari, ragazzi e ragazze di età non superiore ai diciotto anni provenienti da Centri di Prima Accoglienza Ministeriali distribuiti sul territorio nazionale. Il progetto “Stesso Cielo” vede in prima fila il Comune di Campobasso ed è gestito da un’Associazione Temporanea di Scopo costituita dalla Cooperativa Sociale Koinè punto di riferimento nell’accoglienza per minori essendo responsabile dei centri di Casacalenda e Ripabottoni, dall’Associazione Dalla Parte degli Ultimi da anni protagonista sul territorio molisano con percorsi di integrazione di alto livello e dall’Associazione “Shomer”, il braccio operativo della Caritas Diocesana di Campobasso e Bojano sempre vicina alle fasce più deboli. Il taglio del nastro, da parte del Sindaco di Campobasso Antonio Battista e dall’Arcivescovo della Diocesi di Campobasso e Bojano Monsignor Giancarlo Bregantini ha dato il via ad interventi di introduzione e benvenuto tenuti dallo stesso primo cittadino di Campobasso e dalla massima autorità ecclesiastica in regione seguiti da quelli del direttore della Caritas Don Franco D’Onofrio e dall’Assessore alle Politiche Sociali del comune del capoluogo Alessandra Salvatore e dalla responsabile del Centro di accoglienza Rosa Marcogliese.

Centrale, nell’evento, la partecipazione dei ragazzi attualmente ospitati che hanno accolto i numerosi presenti rallegrando il pomeriggio con esibizioni di canto e di ballo nelle quali hanno messo in evidenza i loro talenti.