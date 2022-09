Inaugurato sportello unico della Zes, Nola: «Nuovo orizzonte per il Molise»

C’è un nuovo orizzonte per il Molise, un’occasione unica per mettere a sistema aziende e istituzioni in modo da creare le condizioni per un equilibrato e concreto sviluppo del territorio.

Questa mattina a Bari ho incontrato Manlio Guadagnuolo, Commissario straordinario del Governo per la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, che ha inaugurato lo Sportello unico digitale della Zona economica speciale.

Si tratta di uno strumento che consentirà a piccole, medie e grandi imprese di ottenere un’Autorizzazione unica, evitando i pellegrinaggi tra i vari enti, e di accedere ad agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

Parliamo di tempi rapidi e modalità d’investimento più semplici; parliamo di agevolazioni già confermate sia per il 2022 che per il 2023, come il credito d’imposta a valere sull’intero valore dell’investimento, la riduzione dell’Ires e i vantaggi derivanti riducendo o azzerando gli oneri comunali.

Da oggi lo Sportello digitale è attivo, è consultabile all’indirizzo impresainungiorno.gov.it e consentirà quindi a tanti imprenditori di investire con più facilità ad esempio nella transizione ecologica, nella mobilità sostenibile o magari nella tutela e valorizzazione dell’acqua.

Aggiungo che il Commissario potrà assegnare al Molise, oltre ai 500 ettari attuali, altri 150 ettari di territorio da individuare e mettere a disposizione della Zes, puntando sulle aree dal potenziale più alto di sviluppo.

Insomma, un evento importante per il Molise che ho condiviso con Ottavio Balducci, candidato per il Movimento 5 Stelle sull’uninominale al Senato. È importante che i nostri candidati in Parlamento seguano passo per passo queste nuove possibilità, perché così potranno fare ancor meglio l’interesse di tutti i molisani all’interno delle istituzioni.