Inaugurato oggi il maestoso Carnevale di Larino

Oggi è la giornata di Larino. Dopo una spasmodica attesa si è alzato il sipario sull’attesissima 44esima edizione del Carnevale Larinese, che come ogni anno vede la città animarsi di colori e incantare i tanti visitatori con gli imponenti carri allegorici di cartapesta, vere e proprie opere d’arte alte sino a 13 metri e punta di diamante di una quattro giorni di festa in grado di trascinare ogni singolo visitatore in un caleidoscopio di emozioni. Una festa che quest’anno raddoppia, grazie alla replica del 9 e 10 marzo e che segna un deciso passo in avanti grazie al prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico ottenuto dal Ministero della Cultura. A farla da padrone, come sempre, sono stati sontuosi carri allegorici, sei in tutto, che a partire dalle 17.30 hanno mantenuto con il naso all’insù le tante persone giunte nel centro molisano, con le loro colorate allegorie realizzati da maestri cartapestai abilissimi e frutto di una smisurata passione verso questa festa che, insieme a quella di San Pardo, è simbolo della città di Larino. Una manifestazione frutto dell’impegno di giovani entusiasti e dell’associazione Larinella, che curano i preparativi molti mesi prima dell’avvento carnascialesco. Un evento caratterizzato come sempre da entusiasmo, voglia di divertirsi, e soprattutto, dalla bellezza artistica dei carri in gara. Il sipario su questo tripudio di mille colori si è alzato intorno con l’avvenuta riconsegna del trofeo Larinella alla Città di Larino da parte del gruppo vincitore della scorsa edizione, cerimonia questa poi seguita dall’esibizione corpi di ballo impegnati nelle coreografie in Piazza del Popolo. Ad inaugurare l’evento un’ospite d’eccezione, Vittoria Markov, ballerina del programma di Canale 5 ‘Amici ’16’. A partire dalle 17.30 in poi, a farla da padrone sono state non solo l’allegria ed i coriandoli, ma anche l’emozione e lo stupore di chi, anche per la prima volta, ha assistito allo sfilare dei carri allegorici: il carro allegorico proposto dall’Associazione Officina dell’arte dal titolo “Io non ho paura”, il cui tema affronta una tematica molto cara a noi molisani, ovvero quella del terremoto, con un particolare omaggio alle forze dell’ordine e, soprattutto, ai Vigili del Fuoco; il carro allegorico proposto da I gatti randagi in collaborazione con Modellarte il cui titolo è “Il bagaglio umano”, che tratta la “questione migranti” e, in particolar modo, i

pericoli e le difficoltà che i migranti affrontano nel corso del loro viaggio verso una vita migliore; il carro allegorico proposto dall’Associazione Carnaval dal titolo “L’Incanta topi”. Il carro fa riferimento alla figura di Matteo Renzi che, con la politica dell’ultimo governo, ha incantato e alla fine deluso molti cittadini italiani. E poi ancora: il carro allegorico proposto dall’Associazione Gioventù Frentana dal titolo “Il canto del pollo spennato”, opera che richiama le proteste della gente comune stanca e incapace di difendersi dall’eccessiva tassazione di cui è vittima il nostro Bel Paese; il carro allegorico proposto dal Gruppo Selvaggi dal titolo “La solita favola italiana”, che richiama la favola di Pinocchio, metafora che mostra le condizioni di sfruttamento dei lavoratori in Italia; e infine il carro allegorico proposto dall’Associazione Gruppo Larinelli dal titolo “Ritorno al passato”, carro che esamina la tematica del riarmo atomico attuale con collegamenti alla sicurezza mondiale nelle mani dei leader delle grandi potenze, attenti più ai propri interessi che al bene mondiale. Una visione davvero impareggiabile immersa in un’atmosfera di divertimento sano e gioioso, oggi pronta a concedere il suo bis. Difficile raccontare a chi non c’era la magia e l’atmosfera che si respirava ieri a Larino. Noi non vogliamo farlo… per cui andata a Larino e lasciatevi coinvolgere dalle mille emozioni di una festa senza tempo.