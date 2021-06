Inaugurato l’Orto Condiviso, progetto promosso dal Centro Sociale Anziani Colle dell’Orso

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale

È stata inaugurata, l’area dell’Orto Condiviso situata tra via Campania e la rampa di uscita dalla tangenziale di via Puglia, affidata dall’Amministrazione Comunale di Campobasso al Centro Sociale Anziani Colle dell’Orso. Presente all’evento, insieme ai tanti abitanti della zona e ai rappresentanti del Centro Sociale Anziani di Colle dell’Orso, anche l’assessore all’Ambiente. Nicola Aurisano, a nome del Centro Anziani di Colle dell’Orso, ha ringraziato l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata nell’accogliere, a tutti i livelli, sia con l’assessorato alle Politiche Sociali che con quello all’Ambiente, un progetto che ha la finalità di influire positivamente sullo stato fisico e psichico delle persone, oltre che sulla cura e manutenzione degli spazi verdi pubblici. «Un progetto importante quello che ci ritroviamo a inaugurare e che per la nostra Amministrazione rappresenta un passo sicuramente da ripetere in modo strutturato e completo, – ha dichiarato l’Assessore – in modo tale da poter sviluppare sul territorio cittadino, una rete sempre più ampia di orti urbani capaci di soddisfare le tante richieste verso questa pratica, sempre più diffusa nelle città moderne». Gli aderenti al Centro Anziani di Colle dell’Orso, hanno riqualificato un’area precedentemente incolta e hanno provveduto a riconvertirla ad orto urbano, di una decina di lotti, affidati equamente ad altrettanti richiedenti, ognuno dei quali quotidianamente può prendersi cura della coltivazione del proprio fazzoletto di terra, i cui frutti sono spesso condivisi tra soci e aderenti al centro.