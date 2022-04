Inaugurato l’Info Poin delle Convittiadi, Gianfagna: «Evento unico, siamo pronti»

Questa mattina, venerdì 1° aprile, è stato inaugurato l’Info Point dedicato alle Convittiadi in piazza Pepe a Campobasso. Davanti al Municipio, invece, un totem che annuncia la settimana di grandi eventi sportivi. Non ha nascosto il suo entusiasmo il Rettore del Convitto Mario Pagano Rossella Gianfagna.

«Nel giorno in cui abbiamo inaugurato l’Info Point dedicato alle “Convittiadi” – ha scritto – ho voluto scattare una foto (in basso) con questi ragazzi, davanti al Municipio, proprio sotto il grande totem che annuncia la settimana di eventi sportivi. Sono loro che renderanno entusiasmanti i giorni dal 3 al 9 aprile, in una serie di appuntamenti che arricchiranno la nostra città, ed è in mezzo a loro che ho percepito la carica che hanno.

Quella che arriverà qui da tutta Italia sarà un’onda giovane e fresca, perfetta per il momento storico molto particolare che stiamo vivendo. Lo voglio dire chiaramente: ripartire dai giovani è una frase abusata, che troppo spesso rimane vuota, inutilizzata, noi abbiamo cercato di riempirla davvero di contenuti, a 360 gradi. Oltre agli atleti saranno anche altri i ragazzi impegnati nell’organizzazione, come alcuni studenti del Convitto “Mario Pagano” e del “Pilla”, impegnati nella gestione diretta dell’Info Point, impegno che fa parte del loro percorso di PCTO.

Le “Convittiadi” saranno un evento unico ed indimenticabile per i nostri ragazzi. Porteremo in alto il nome del Convitto Nazionale “Mario Pagano” e della città di Campobasso. Siamo pronti.»