Inaugurato il punto lettura “Nati per Leggere”

Presso la struttura “Gemelli Molise”

Nati per leggere, un progetto per promuovere il benessere dei bambini, è stato inaugurato presso il Gemelli – Molise. La lettura, è stato ricordato, regala respiri di vita, battiti di felicità. Leggere dà beneficio all’anima e al corpo. È molto bello che “NATI PER LEGGERE” “sia stato inaugurato in una struttura dove non esiste un reparto di pediatria ma ha una missione, dare al bambino il diritto di essere protetto non solo dalla tristezza della malattia ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. È anche in una piccola biblioteca, situata nei locali della Ludoteca, che si possono sviluppare e trovare tante sensibilità che aiutano il bambino che vive con ansia il momento del ricovero della mamma, del papà, del nonno…… Iniziative come questa, hanno ribadito i relatori, vanno incrementate, coltivate e sostenute. Vedere dei bambini in una struttura ospedaliera come il Gemelli Molise, dona gioia e contribuisce ad umanizzare l’ospedale con benefici per la qualità della vita della persona malata. Diventa, come ha ricordato il dott. Liberato Di Lullo, Direttore UDC di Oncologia – “Gemelli Molise ‘luogo di incontro, crea un” continum” tra la vita “dentro” e “fuori” dall’ H che non viene visto solo come luogo di dolore e di sofferenza con un notevole miglioramento della qualità della vita sia per i malati che per gli operatori sanitari.” Il dott. Sergio Zarrilli, pediatra, presidente dell’Associazione NpL ha posto l’accento sui benefici della lettura in età precoce sullo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini. Leggere, ha detto, aiuterà il bambino a guardare il mondo con occhi nuovi, gli occhi dell’anima. La lettura a bassa voce crea un rapporto intimo tra il genitore e il figlio il che coinvolge più aree cerebrali. I libri sono I migliori compagni di viaggio, danno moltissimo senza chiedere nulla, ti fanno compagnia quando ti senti solo. Ai libri si legano gli odori come ha scritto Caterina una bambina di 6 anni di Palermo, parlando della biblioteca dell’ospedale: “Chistu è un altro mondo, mi piace l’odore”.

Doretta Coloccia