Inaugurato a Venafro, il monumento all’orso Wojtek, arrivato in Molise al seguito delle truppe polacche

E’ stato inaugurato a Venafro il monumento dedicato all’orso Wojtek e alla 22esima Compagnia trasporti di cui faceva parte. Il monumento è stato installato in Via Maiella, il posto dove nella primavera del 1944, era dislocata la 22esima compagnia rifornimento d’artiglieria – corpo dipendente del 2° Corpo Polacco del generale Anders – e la loro mascotte Wojtek. L’orso e la compagnia furono trasferiti, con il compito di trasportare le munizioni delle varie batterie di artiglieria posizionate nella Valle del Rapido. Dopo un’accurata ricerca del giornalista Lello Castaldi, autore del libro Wojtek e la battaglia di Montecassino, e le fattive indicazioni del prof Wojciech Narebski, uno degli ultimi appartenenti alla 22esima Compagnia ancora in vita della Seconda Guerra Mondiale che conferma: “si è scoperto che l’orso, assieme alla compagnia polacca, per tutto il periodo della battaglia di Montecassino, era a Venafro e non a Cassino, come erroneamente qualcuno vuol far credere”. Avviata nel 2019, la campagna di sensibilizzazione di storia e arte nelle scuole Primarie, attraverso un progetto interdisciplinare e la lettura di un libricino a fumetti ideato da Lello Castaldi e disegnato da Davide Bucci, è culminato nel “Patto di Amicizia” del 17 maggio, all’Annunziata, chiesa storica di Venafro, che ha visto convolti: gli alunni della scuola Primaria classe V di Venafro e della scuola “Francesco Jovine” di Pozzilli, dell’Istituto “Leopoldo Pilla” di Venafro; gli alunni della scuola Primaria classe V di Civitanova del Sannio, dell’Istituto Colozza di Frosolone; gli alunni della scuola Primaria classe V di Monteroduni dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro; gli alunni della scuola Primaria di Cerro Al Volturno dell’Istituto Comprensivo di Colli a Volturno; la scuola di Lingua e Cultura Polacca “Francesco Nullo” di Lago Patria (NA); la Szkola Podstawowa im C.D. Friedricha di Kopaniec (Polonia), Fundacia Chata Chwata Chromiec 70, Szkola bez Granic im. Niedzwiedzia Wojtka – Edynburg Regno Unito. Alla manifestazione sono intervenute numerose altre autorità civili e religiose. La realizzazione del monumento e l’organizzazione dell’evento sono state curate dall’Associazione Winterline di Venafro e dall’Associazione Culturale Centro studi Politici. L’evento è stato inserito nel corso formativo dell’ordine dei giornalisti del Molise.