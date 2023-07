Inaugurato a Ururi il Monumento al bersagliere

“L’inaugurazione del monumento al bersagliere ha rappresentato un capitolo importante per la nostra comunità”. Queste le parole del sindaco di Ururi, Laura Greco. “Alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose abbiamo celebrato con grande partecipazione il Bersagliere, emblema di dedizione e carattere, esempio di altruismo. Prendiamo spunto da questa manifestazione per promuovere lo spirito solidale ed il dialogo sincero. In questo periodo storico è necessario promuovere una coscienza civica e preservare i custodi della memoria – gli insegnanti, i genitori, i nonni- e le nuove generazioni, soprattutto i giovani chiamati a portare avanti la nostra storia comune.È necessario ricordare l’importanza delle nostre Forze Armate, custodi importanti della nostra quotidianità, nel rispetto dei valori costituzionali e della pace”.

