Inaugurato a Sant’Angelo Limosano il primo Museo di Comunità

E’ stato inaugurato il 16 agosto a Sant’Angelo Limosano il primo Museo di Comunità, all’interno del Parco delle Morge. L’ideatore è Roberto Colella che con l’ausilio dell’amministrazione e soprattutto il contributo degli abitanti ha allestito un museo dinamico sempre pronto ad arricchirsi di nuove storie. I musei custodiscono il patrimonio materiale ed immateriale e lo rendono leggibile, ma in tempi recenti si è rafforzata la convinzione che la responsabilità sociale del museo debba superare i confini convenzionali e trovare nuove forme di applicazione. Nel tempo i musei hanno imparato ad essere meno elitari, più aperti al popolo. Da istituzioni concentrate quasi esclusivamente sulla cura delle collezioni, quali erano, si sono trasformati in istituzioni per le quali non solo il pubblico inteso in senso tradizionale, ma tutta la collettività – visitatori e non visitatori – assume un’importanza centrale. Superato l’ingresso si accede alla prima sala dove è possibile trovare oggetti appartenuti alla transumanza, al mondo contadino e soprattutto a quello delle vecchie professioni. Al piano superiore troviamo un “muro del patrimonio”, cioè uno spazio, continuamente aggiornato con le immagini della comunità di Sant’Angelo che vanno a realizzare la scritta “Life” appunto Vita. Infine una sala proiezione con videostorytelling in cui gli abitanti raccontano fatti, aneddoti e tradizioni del posto. Il sindaco William Ciarallo ha approvato da subito il progetto offrendo a disposizione del museo un’abitazione interamente ristrutturata. E così il paese di Celestino V si arricchisce di questa nuova attrattiva.

