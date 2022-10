Inaugurata una nuova “Aula Natura” a Campobasso

Nel giardino dell’I.C. “F. Jovine” in Via Friuli Venezia Giulia

Oggi, venerdì 28 ottobre 2022, alle ore 9.30 nel giardino dell’I.C. “F. Jovine” in Via Friuli Venezia Giulia a Campobasso è stata inaugurata una nuova Aula Natura, nata grazie al WWF con il supporto di Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, attraverso il quale l’azienda intende realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il paese.



Il progetto Aule Natura, che trasforma il tradizionale giardino naturale, in una vera e propria aula, è stato lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e dall’anno scorso è sostenuto da P&G, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 50 Aule Natura in tutta Italia.



Dopo il benvenuto del Dirigente Scolastico Prof. Francesco Delzio, è intervenuto a presentare il progetto Lucio Fatica, Presidente WWF Molise, Renato Di Soccio, Referente OA Molise e Lino Cirucci, Biologo Oasi WWF Guardiaregia – Campochiaro.



All’inaugurazione hanno partecipato anche il Dott. Simone Cretella, Assessore all’Ambiente, Economia Circolare, Polizia Municipale e Mobilità, la Dott.sa Luisa Forte, Direttore dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Campobasso e il Dott. Salvatore Ciocca E’ stato inoltre invitato anche il Sindaco di Campobasso, il Dott. Roberto Gravina.