Inaugurata la struttura polivalente di Fornelli

Inaugurata la struttura polivalente piccolo auditorium di Fornelli, dove un tempo sorgeva la vecchia scuola abbattuta per motivi di sicurezza.

Lo stabile sarà utilizzato anche come spazio aperto usufruibile dalla cittadinanza e dalle associazioni per lo svolgimento delle attività sociali della comunità. In contemporanea nel centro in provincia di Isernia si sono tenuti anche i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo scuolabus, vinto grazie alla partecipazione alla nota trasmissione televisiva Mezzogiorno in Famiglia. Soddisfatto il sindaco Giovanni Tedeschi che ha sottolineato l’importanza della struttura.