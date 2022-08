Inaugurata la sede elettorale di Rossella Gianfagna: “Questa sarà la casa di tutti i molisani”

Inaugurazione ufficiale questo pomeriggio, martedì 30 agosto, a Campobasso della sede elettorale di Rossella Gianfagna, candidata all’uninominale del Senato per il Centrosinistra.

“Vogliamo vivere questo posto come un temporary cafè politico – le sue parole – un luogo dove vedersi, parlare, fare dibattiti e approfondire idee per costruire futuro in questa nostra terra, per questa nostra terra.

Ho compagni di viaggio di assoluto valore e con loro sapremo fare la differenza. Questa sede aperta lungo il Corso, nel cuore della città capoluogo, sarà la casa di tutti i molisani, delle donne e degli uomini, ma soprattutto dei giovani che vorranno esprimere e condividere qui con me proposte e visione per il Molise. Sono certa che sarà sempre piena di persone belle. Riavvicineremo i cittadini alla politica.Abbiamo davanti a noi la possibilità di eleggere in Parlamento persone capaci che hanno già dimostrato di saper fare e di voler fare bene: i molisani sanno molto bene chi scegliere”.