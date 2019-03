Inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne

REDAZIONE

Un 8 marzo all’insegna dell’orgoglio femminile, ma anche della sensibilizzazione verso temi che purtroppo restano ancora attuali, come quelli dell’abuso e della violenza sulle donne. L’Amministrazione comunale ha voluto celebrare questa mattina la Festa della Donna in una Sala Consiliare ricolma di mimose e piena di studenti delle scuole locali, di docenti, di amministratori e cittadini, con una cerimonia che ha saputo trasmettere con semplicità e immediatezza i messaggi della solidarietà e del sostegno a tutte le donne vittime di prevaricazioni fisiche e mentali. Dopo il saluto istituzionale del sindaco Nicola Travaglini, dell’assessore alla Cultura e Turismo Massimo Di Stefano e della Dirigente scolastica Patrizia Ancora, le giovani studentesse della Scuola Secondaria di primo grado di Montenero di Bisaccia hanno recitato in maniera davvero coinvolgente e sentita, alcuni brani di donne che hanno subito maltrattamenti dagli uomini che amavano. A seguire, i presenti si sono spostati dalla Sala Consiliare alla Villa Comunale, dove il sindaco Travaglini e la Dirigente scolastica Ancora, hanno inaugurato la Panchina Rossa con il tradizionale taglio del nastro. Sulla panchina è stato impresso un messaggio, che recita: “Ogni forma di violenza è una sconfitta, ma la violenza sulle donne è un passo indietro per l’intera umanità”. Sono stati davvero in tanti i cittadini e le donne che hanno voluto farsi immortalare accanto a questo nuovo monumento che la piazza di Montenero accoglie con la speranza che funga da monito per tutti.