Inaugurata la “nuova” sede del Liceo “V. Cuoco”

Inaugurata la sede storica del Liceo “Cuoco” di Isernia, in via Leopardi 1. Stamattina il taglio del nastro alla presenza delle autorità militari, politiche e religiose. Estremamente soddisfatti il dirigente scolastico, Mariella Di Sanza e il presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia, che ha sottolineato gli sforzi dell’amministrazione provinciale per portare a termine, in tempi record, gli interventi strutturali che hanno interessato il plesso.

Finisce, dunque, il lungo “calvario” degli studenti del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Linguistico e del Liceo Economico-Sociale che in questi ultimi anni sono stati ospitati in altri Istituti, in particolare presso il Liceo Artistico Manuppella e l’ITGC “Fermi”. Ora potranno usufruire di una struttura sicura da un punto di vista sismico e con moderni strumenti per la didattica. Alla cerimonia presenti anche il prefetto Guida, il sindaco d’Apollonio e la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini. Subito dopo l’inaugurazione il vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, Monsignor Camillo Cibotti ha benedetto la struttura.