Colletorto riabbraccia la sua scuola, una nuova struttura polifunzionale su tre piani, con palestra annessa, ricostruita completamente su quella, storica, frequentata da diverse generazioni di bambini e ragazzi della comunità locale. Ospiterà la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Questa mattina il sindaco Damiano Mele, le autorità civili, militari e religiose dell’area hanno presenziato al taglio del nastro nel ricordo sempre toccante e vivo degli angeli di San Giuliano di Puglia e della maestra Carmela Ciniglio.

Tantissima la gente che ha seguito l’evento. Per la Regione Molise, che ha finanziato interamente la struttura, erano presenti il Presidente Donato Toma e l’assessore Vincenzo Niro. Toma ha evidenziato l’ottimo lavoro in sinergia con l’amministrazione di Colletorto e l’importanza di far crescere e lavorare ragazzi, professori, operatori scolastici in strutture sicure e funzionali. I sogni di tutti passano inevitabilmente per la scuola, vera base della nostra società presente e futura. Oggi per Colletorto e per il Molise è un giorno di festa.

Inaugurata la nuova scuola di Colletorto, Toma: “Giorno di festa e conquista per tutti” Indietro 1 di 11 Avanti