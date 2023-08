Inaugurata la Consulta Comunale Permanente per le Disabilità e Neurodiversità

Larino – Un passo avanti verso l’inclusione

Un importante passo avanti verso l’uguaglianza e l’inclusione è stato compiuto oggi a Larino con l’insediamento della Consulta Comunale Permanente per le Disabilità e Neurodiversità. L’assemblea inaugurale, convocata dal Sindaco Giuseppe Puchetti, ha segnato il culmine di un percorso avviato durante il mandato elettorale precedente, conferendo finalmente all’organo consultivo il potere di operare a pieno titolo. Questa nuova struttura rappresenta un’efficace risorsa per l’amministrazione comunale, dimostrando l’impegno per la promozione delle pari opportunità e della cittadinanza attiva.

L’assemblea ha eletto all’unanimità Arianna Altieri come Presidente della Consulta, affiancata da Angelina Silvano nel ruolo di Vice Presidente. La squadra è completata da Adele Stelluti e Graziella Vizzarri, quest’ultima già promotrice dell’organo consultivo e delegata alle politiche sociali nonché presidente di Ats Larino. Fanno parte della Consulta anche Iolanda Giusti, assessore alle pari opportunità, Eloisa Arcano, coordinatrice di Ats Larino, Enrica Di Spirito, delegata di Asrem, e Raffaella Petti, delegata di Usr.

Durante l’insediamento, sono stati riaffermati gli obiettivi fondamentali dell’organo consultivo, concordati mediante un accordo collettivo che trova fondamento nel suo regolamento. Gli scopi principali della Consulta sono radicati nell’analisi del territorio e mirano a stabilire una comunicazione costante con gli enti pubblici al fine di collaborare nell’affrontare gradualmente le problematiche delle persone con disabilità e neurodiversità.

Tra i principali obiettivi figura la coerenza tra le esigenze presenti sul territorio e l’erogazione capillare dei servizi. La Consulta si impegna anche a promuovere iniziative volte al conseguimento dei diritti e delle pari opportunità, incluso l’inserimento mirato nel mondo del lavoro. Inoltre, si propone di incentivare la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, creando un ambiente in cui ognuno può esercitare autonomamente le proprie attività, indipendentemente dall’età o dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali.

Uno degli scopi fondamentali è favorire l’autodeterminazione personale delle persone con disabilità e neurodiversità e promuovere la loro integrazione attraverso indirizzi d’intervento specifici. Parallelamente, si intende sensibilizzare la società nel suo complesso e la comunità locale alle diversità, favorendo l’inclusione come obiettivo diretto.

Con l’istituzione di questa Consulta, il Comune di Larino dimostra un impegno tangibile nel rispondere con precisione ai bisogni del proprio territorio. L’organo rappresenta un’importante risorsa per favorire l’inclusione e l’uguaglianza, gettando le basi per una comunità sempre più accogliente e attenta alle diverse esigenze dei suoi cittadini.