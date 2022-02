Inaugurata a Longano la prima casa famiglia per anziani

Un ambiente casalingo nel quale gli anziani, al massimo 6, possono essere accuditi e respirare l’affetto di un’atmosfera familiare

Da una parte una coppia di anziani con una casa troppo grande da gestire nonostante le pensioni, l’esigenza di essere accuditi con l’età che avanza, il senso di solitudine dovuto alla lontananza degli affetti più cari, una buona dose di apertura all’altro. Dall’altra una cooperativa (ONIS) con persone specializzate ed attente alla terza età, con il desiderio di creare attività sociali sul territorio e tanta voglia di lavorare. Dall’incontro di queste due realtà è nato a Longano (Isernia) un progetto innovativo e unico in Molise: la casa famiglia per anziani Villa San Domenico Savio.

Sabato 5 febbraio 2022 il taglio del nastro della Casa famiglia San Domenico Savio, dedicata ai nonni che non vogliono stare da soli, che desiderano vivere la loro età come a casa, sostenuti nelle faccende quotidiane e in compagnia di poche persone, accuditi in ogni piccola o grande necessità. Realizzata secondo un modello innovativo, la struttura ospita massimo 6 persone che per le attività quotidiane condividono gli ampi e numerosi spazi che la villetta offre. Oltre che l’amicizia con i coinquilini e tutte le occasioni che la vita offre da condividere.

All’inaugurazione l’équipe che ha dato vita a quella bella operazione, che ha al centro una famigliola carica di entusiasmo e voglia di fare, non è riuscita a trattenere gioia, orgoglio e commozione. Perché l’iniziativa ha già reso felici tre anziani e si pone, nonostante sia appena nata, ricca di buoni propositi su tutti i fronti.

Girando tra gli spazi ci si rende conto di quel senso casalingo proprio di ogni focolare, sebbene tutto sia impostato a norma di legge come casa di riposo: sistemi di sicurezza, apparecchiature facilitanti, organizzazione di igiene e accessi alla struttura. Fuori olte e al patio dove sedersi al fresco anche un orto cui dedicarsi. In un piccolo borgo di casette che rendono tutto più accogliente e…a portata di nonno. Gli operatori specializzati cucinano, curano la casa, aiutano nelle necessità igienico sanitarie e offrono supporto. Ma lasciano a ciascuno i suoi spazi, le sue cose, curando ogni persona singolarmente.

Tutto sotto la guida degli esperti e con la convinzione che contesto in cui si vive e qualità della vita siano determinanti per la salute, soprattutto in età avanzata.