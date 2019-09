Grande successo per “Aeserninorum”, due giorni alla scoperta dell’Isernia latina

Un vero e proprio castrum romano quello che stamattina è stato allestito presso la villa comunale di Isernia. Ha preso il via “Aeserninorum”, una due giorni di rievocazione storica interamente dedicata all’Isernia di epoca latina. Presso il parco verde del capoluogo pentro sono stati allestiti degli spazi dove grandi e piccoli hanno potuto scoprire come gli antichi romani producevano la farina, come forgiavano armi, monete e gioielli. I visitatori, inoltre, hanno avuto modo di conoscere i segreti di una legione e dell’accampamento in cui i soldati si riposavano durante e le lunghe e logoranti battaglie. L’iniziativa, inserita all’interno del Settembre Isernino, è stata possibile grazie alla collaborazione di diverse associazioni. A spiegare i dettagli dell’iniziativa e il ruolo di Isernia durante l’epoca romana, l’archeologo Luca Inno. Nel pomeriggio, invece, il corteo militare ha raggiunto in parata il centro storico della città. Domani, invece, a partire dalle 16.30, presso il chiostro di Palazzo San Francesco, approfondimenti e dibattiti, in un pomeriggio dal titolo “Le Origini dei Nostri Luoghi”