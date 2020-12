In viaggio con mezzo etto di droga, nigeriano nella rete della Guardia di Finanza

I finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Campobasso hanno ancora colto in flagranza di reato un altro soggetto, di nazionalità nigeriana, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di contrasto continua incessante e si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, di contrasto ai traffici illeciti e di Intensificazione delle misure in materia di rischio epidemiologico da covid-19, quotidianamente disposti. Nello specifico, le fiamme gialle campobassane, durante un controllo su strada, svolto nei confronti degli occupanti di un autobus di linea, selezionavano e sottoponevano ad ispezione uno dei viaggiatori, di nazionalità nigeriana. La conseguente perquisizione personale permetteva un altro sequestro, di mezzo etto di droga – decine i sequestri delle fiamme gialle solo negli ultimi giorni – destinata allo smercio al minuto nel capoluogo molisano. Il contrasto ai traffici illeciti ed i conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma obiettivo della mission istituzionale della guardia di finanza.