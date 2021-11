In vendita il Monopoly in edizione limitata dedicato ai borghi di Molise e Abruzzo

Nel gioco le immagini dei borghi di Molise e Abruzzo sostituiscono quelle classiche delle vie e piazze

Monopoly, il gioco da tavola tra i più famoso al mondo ‘sponsorizza’ il Molise e l’Abruzzo e lo fa in un modo del tutto particolare.

La notizia è stata lanciata durante l’assemblea dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” che si è svolta lo scorso 13 novembre propri nella nostra regione, a Sepino.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di questo gioco da tavolo per avere un’edizione personalizzata dedicata ai Borghi più belli di Abruzzo e Molise e un’ idea regalo davvero unica per il Natale che è alle porte.

In vendita l’edizione limitata del Monopoly dedicata ai borghi più belli d’Italia d’Abruzzo e del Molise

La Società WinningMoves ha realizzato le scatole del gioco dedicate a “I borghi più belli d’Italia” d’Abruzzo e del Molise, che assieme a Toscana e Umbria sono le prime ad avere questa versione inedita del gioco in cui le immagini dei piccoli “borghi d’Italia” sostituiscono quelle classiche delle vie e piazze.