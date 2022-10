In una scuola della Toscana una targa commemorativa per gli angeli di San Giuliano

E’ questo il gesto dell’amministrazione di Fosciandera nel ventennale del tragico evento del terremoto del 31 ottobre 2002

Una targa commemorativa per ricordare i 27 angeli di San Giuliano di Puglia e la loro maestra morti sepolti sotto le macerie nel terremoto del 31 ottobre del 2002. E’ questo il gesto dell’amministrazione di Fosciandera, comune della Toscana, che questa mattina, martedì 25 ottobre, ha voluto ricordare il tragico evento con un targa commemorativa affissa nella scuola d’infanzia del paese.

Si legge sulla targa:

“𝐿𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑠𝑖 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑒

𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖.

𝐼𝑙 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖

𝐵𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑢𝑔𝑙𝑖𝑎

𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑀𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜

𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑐𝑢𝑜𝑙𝑒”.

“Gli Angeli di San Giuliano avrebbero oggi l’età dei genitori dei bambini della scuola di Fosciandora” -si legge sulla pagina social del comune- l loro figli, per fortuna, frequentano ambienti sicuri. Saremo sempre in debito verso quei bambini che non siamo stati in grado di proteggere e impegnati affinché certe tragedie non accadano più”.