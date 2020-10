In una piccola bara bianca arriva in chiesa la salma di Silvia

Polemiche per i compagni di scuola lasciati fuori

È arrivata in una piccola bara bianca al Sacro Cuore di Isernia la salma di Silvia Pizzanelli, accolta dai sindaci di Isernia e Macchiagodena e dai compagni di classe e di scuola dell’Andrea d’Isernia. Ingressi contingentati e qualche polemica perché l’Andrea d’Isernia è chiusa per Covid e i ragazzi non sono potuti entrare. Destino crudele nell’ultimo saluto a Silvia i suoi compagni di classe non sono presenti, aspetteranno fuori per l’addio alla loro piccola amica.