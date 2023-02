In un solo giorno salvate due tartarughe in ipotermia a Termoli

Nella giornata di ieri, 7 febbraio 2023, il Centro Studi Cetacei è intervenuto su due tartarughe marine della specie Caretta caretta, segnalate dalla Capitaneria di Porto di Termoli nel comune di Termoli. La prima tartaruga è stata rinvenuta sulla spiaggia con una pinna avvolta da rifiuti e, a causa delle temperature molto basse, anche in ipotermia. La seconda tartaruga è stata avvistata in difficoltà in mare, nei pressi del faro di Termoli. Il sommozzatore Francesco Cannarsa della Ditta Servizi Marittimi Sas non ha esitato a gettarsi in mare con muta e pinne per portarla a riva. Una volta recuperata è stata consegnata alla Capitanera di Porto ed è stata poi presa dai volontari del Centro Studi Cetacei. Anche lei a causa delle basse temperature era in uno stato di ipotermia. Le due tartarughe sono state trasportate nel CRTM ‘Luigi Cagnolaro’ Pescara e sono al momento sotto stretta osservazione. Vi ricordiamo che in caso di avvistamenti di tartarughe o Cetacei, sia in spiaggia che in mare, potete chiamare Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera al numero gratuito 1530.

FOTO: Centro studi cetacei