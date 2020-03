In trincea anche gli operatori della sanificazione sanitaria in Molise

La cooperativa Tre Fiammelle al lavoro 24 ore sue 24

Un servizio essenziale. Di vitale importanza in questo momento d’emergenza. E’ quello di pulizia e sanificazione sanitaria che in Molise viene svolto dalla cooperativa Tre Fiammelle. Un servizio che da circa un mese viene svolto 24 ore su 24. A capo della cooperativa Mario Candeloro che ha una sua postazione all’interno dell’ospedale Cardarelli da cui coordina il servizio per l’Asrem su tutto il territorio regionale. Sanificazione ambulanze, reparti, terapia intensiva e pronto soccorso. Un lavoro imponente ed indispensabile svolto in questi giorni dagli operatori, anche loro in trincea. Tutti muniti degli essenziali dispositivi di sicurezza. Anche a loro va il grazie dell’intera comunità per lo sforzo profuso in questi giorni.