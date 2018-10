«In tribunale c’è una bomba», evacuato lo stabile. Controlli in corso

LARINO

Sono in corso controlli da parte dei Carabinieri della compagnia di Larino a seguito della telefonata anonima arrivata poco fa in tribunale (ore 11 circa) che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno dell’edificio di piazza del Popolo.

Attualmente il lavoro da parte dei Carabinieri è stato quello di far uscire il personale e tutti coloro che si trovavano all’interno del tribunale dove erano in corso le udienze della mattinata per verificare l’eventuale presenza della bomba ed eventualmente ci fosse la necessità mettere anche in sicurezza lo stabile.