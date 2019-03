In tre anni 14 rapine, presa la banda che ha assaltato il bar della Ip sul Lungomare nord

REDAZIONE TERMOLI

Hanno prima disattivato la fornitura dell’energia elettrica agendo sulla colonnina dell’Enel che si trova all’esterno del locale, costringendo il dipendente che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale ad uscire fuori per vedere quello che era successo. Una volta all’esterno lo hanno avvicinato e minacciato con una pistola nascosta nel giubbino della giacca di uno dei due rapinatori. Poi sono entrati con lui dentro e, sempre sotto la minaccia dell’arma, lo hanno costretto a consegnare tutto il denaro che aveva in cassa, circa mille euro in contanti, e nel frattempo hanno arraffato sigarette e gratta e vinci prima di fuggire via. Peccato, però, che la fuga dei malviventi che nella notte tra martedì e mercoledì hanno rapinato il bar del distributore Ip sul Lungomare Nord di Termoli sia durata una manciata di ore. Tanto è servito ai carabinieri della compagnia di Termoli per stringere il cerchio attorno a quelle tre persone, già conosciute alle forze dell’ordine per alcuni precedenti alle spalle. I dettagli dell’operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa tenuta dal comandante del Norm, Edgard Pica, presso la sede di via Brasile. Una ricostruzione meticolosa quella effettuata dai militari dell’Arma che si sono avvalsi anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale, preso di mira fin troppo di frequente dai malviventi. Subito dopo essere fuggiti, infatti, il dipendente del bar ha immediatamente contattato i carabinieri che hanno messo in atto il dispositivo antirapina. «Dopo gli episodi che si erano consumati in passato – ha affermato il comandante Pica – avevamo individuato dei sospettati e monitorato con maggiore attenzione i luoghi e gli spostamenti. Proprio questi soggetti, nei giorni passati, erano stati controllati mentre cercavano di azionare uno scooter e mentre si spostavano in diverse località di Termoli in orario notturno». Quando, quindi, è arrivata la chiamata di intervento il personale della Sezione Operativa si è immediatamente diretto nei pressi dell’abitazione di proprietà di uno dei tre ma che era frequentata assiduamente anche dagli altri due «soprattutto in orari notturni». I militari dell’Arma si sono subito accorti della macchina che arrivava nelle vicinanze «e che alla vista dei carabinieri ha provato a darsi alla fuga che, però, è terminata subito». Immediata, invece, è scattata la perquisizione sia personale che veicolare: nel bagagliaio della vettura sono state trovate le stecche di sigaretta e un sacco dell’immondizia celeste «che ci è servito come riscontro alle immagini della videosorveglianza». Mentre, invece, addosso a due dei soggetti che sono stati fermati è stata trovata parte della refurtiva e del denaro. Probabile che quest’ultimo fosse stato già spartito tra i presunti complici. Nella tasca dei pantaloni di uno dei tre occupanti della vettura, invece, i carabinieri hanno trovato il documento di identità del barista del locale «che è stato un ulteriore riscontro della presenza dei soggetti sul luogo». A quel punto i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione «che stavamo controllando da quattro mesi» all’interno della quale hanno trovato una serie di coltelli «che per la conformazione e alcuni particolari possono essere riconducibili ad altri episodi sui quali stiamo lavorando e che si sono verificati sul territorio», un fucile ad aria compressa sequestrato perché di vendita illegale, e una pistola «simile a quelle che sono in dotazione delle forze dell’ordine con il calcio coperto da nastro isolante. Anche in questo caso – ha proseguito il comandante Pica – sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la somiglianza con la pistola utilizzata in un altro caso avvenuto qualche tempo fa quando le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una pistola con un riflesso particolare che potrebbe essere stato dato proprio dal nastro isolante». Carabinieri che hanno avviato degli approfondimenti anche in relazione al furto subito dal bar all’interno dell’ospedale San Timoteo «perché addosso a uno dei tre abbiamo trovato delle schede telefoniche e materiale della Lottomatica presumibilmente provento proprio di quel furto». In casa i carabinieri hanno trovato anche 140 grammi di marijuana che adesso sarà analizzata per accertarne la “purezza”. Immediato è scattato l’arresto per i tre, di 47, 42 e 40 anni, che dovranno rispondere, a vario titolo, di “rapina in concorso”. Uno dei tre era già destinatario del provvedimento di sorveglianza speciale perché accusato di maltrattamenti e a suo carico, quindi, c’è anche l’accusa di violazione delle prescrizioni e possesso e spaccio di sostanza stupefacente mentre, per l’uomo trovato in possesso del materiale provento di furto all’interno del bar dell’ospedale scatterà anche l’accusa di ricettazione nel momento in cui ci saranno dei riscontri effettivi. I tre, originari della Sicilia ma residenti da tempo a Termoli, sono stati trasferiti in carcere a Larino in attesa dell’interrogatorio di garanzia e della convalida dell’arresto. Quattordici le rapine compiute negli ultimi tre anni ai danni sempre del bar della Ip. «Con questa operazione siamo riusciti ad assicurare alla giustizia gli autori della rapina che stava mettendo in ginocchio l’attività commerciale. Il bar era diventato quasi una sorta di bancomat per la criminalità».

