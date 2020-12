In tempo di covid regali natalizi artigianali per lavori domestici ed arredare casa

Regali natalizi artigianali ed alternativi, usando prodotti naturali per abbellire ed arredare casa, ma anche per tagliarvi su di tutto e di più, dal pane alla carne a tant’altro. Sono autentici “gioielli” in legno lavorato, che stanno facendo la gioia di molti. Trattasi di artistici taglieri in legno lavorato e tirato a lucido da sapienti mani artigiane per far emergere le magnifiche venature naturali della materia prima, il legno appunto, esaltandole opportunamente. Ne parla il giovane artigiano che li sta realizzando a Venafro. “Ho cominciato per puro divertimento e per impiegare utilmente le giornate in tempo di covid -afferma l’ebanista- incontrando subito tantissimi consensi. Ho così deciso di dedicarmi ulteriormente a siffatti lavori, nel solco della vera passione naturale trasmessami da mio padre, vale a dire la lavorazione del legno. Oggi di tali bellissimi e suggestivi taglieri lignei ho una confortante richiesta sia dal Molise che da altre regioni del centro Italia. In effetti trattasi di utensili che abbelliscono un sacco e sono oltremodo utili”. Dalla vicenda arriva così la conferma della positività socio/economica dell’artigianato, passione di molti che esalta ingegno e manualità, concretizzando occasioni di lavoro con cui vivere dignitosamente.

Tonino Atella