In stato confusionale nei pressi della Stazione ferroviaria, 22enne soccorso dalla Polizia

REDAZIONE TERMOLI

Lo hanno trovato seduto, nel pomeriggio di ieri, su una panchina nei pressi della stazione ferroviaria di Termoli e ad insospettire gli agenti di Polizia è stata proprio l’aria smarrita che il giovane mostrava. Una volta avvicinato il ragazzo, un 22enne di Bari, i poliziotti hanno provveduto a contattare la mamma che, preoccupata, ha subito spiegato quale fosse la situazione che il ragazzo stava vivendo dopo la perdita del padre. Sembra che il giovane volesse raggiungere un familiare a Vasto ma che sia rimasto ‘bloccato’ a Termoli perché avrebbe perso il treno e non avrebbe avuto più soldi per acquistare un biglietto. Il ragazzo è stato fatto salire sul treno per Bari per fare ritorno a casa.