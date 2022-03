In spiaggia ad aprile, chiesto l’avvio anticipato della stagione balneare

La pulizia meccanica delle spiagge è iniziata da qualche settimana e negli ultimi giorni le gradevoli temperature hanno spinto molte persone a ripopolare le spiagge in cerca di qualche momento di relax.

La richiesta che giunge dalla categoria dei balneatori è quella di anticipare l’avvio ufficiale della stagione balneare così come dichiarato dal presidente del Sib Molise, Domenico Venditti all’Ansa.

“Contiamo di preparare alcune strutture per il ponte di Pasqua. Abbiamo chiesto alla Regione Molise un avvio in anticipo già da metà aprile, così da poter aprire le spiagge al più tardi entro il primo maggio. La voglia di stare all’aria aperta è tanta. E’ nostra intenzione essere operativi, se il tempo permette, già tra un paio di settimane e posticipare la chiusura della stagione al 30 settembre così da destagionalizzare anche a Termoli, in considerazione dell’afflusso turistico degli ultimi due anni”.