In sciopero della fame davanti al Consiglio, la protesta solitaria di un cittadino

E’ da 48 ore in sciopero della fame. Solo, davanti al consiglio regionale del Molise, per protestare contro il governo Toma. Del quale chiede le dimissioni. Sergio Micatrotta, cittadino di Campobasso, ha intrapreso una battaglia in solitaria. Ma chiede il supporto di altri cittadini. Al momento, però, il suo invito non è stato recepito dalla cittadinanza.

Continua la sua protesta anche se, già più di qualcuno, ha lanciato un allarme, preoccupato per il suo stato di salute. Ma lui, per ora, non è intenzionato a desistere. Non mangia da due giorni e dorme in un furgone sempre davanti all’assise di via IV novembre.

