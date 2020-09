In scadenza i rapporti di lavoro esterno di 135 figure professionali della rete sanitaria emergenziale

I consiglieri regionali Filomena Calenda e Armandino d’Egidio, in qualità di primi firmatari e successivamente i consiglieri regionali Michele Iorio, Micaela Fanelli, Aida Romagnuolo e Gianluca Cefaratti, hanno inteso presentare un ordine del giorno per impegnare il presidente della Giunta regionale, Donato Toma affinché solleciti il dg dell’azienda sanitaria regionale, Oreste Florenzano, per l’attivazione della proroga al personale in servizio presso l’Asrem, così come contemplato nei contratti di lavoro, sottoscritti dalle parti, nello scorso mese di marzo, in piena emergenza sanitaria. “Riteniamo opportuno – spiegano i consiglieri regionali, Filomena Calenda e Armandino d’Egidio – che l’azienda sanitaria proceda in tempi rapidi, onde evitare che si lasci la popolazione senza un adeguato servizio sanitario per fronteggiare l’ondata emergenziale ancora in atto. I rapporti di lavoro dei 135 operatori sanitari, 80 Operatori Socio Sanitari e 55 Infermieri, sono tutti esterni e prevedono nelle clausole contrattuali la proroga degli stessi contratti per altri 6 mesi, in caso di continuità emergenziale. I presupposti – continuano ancora i due firmatari dell’Odg – ci sono tutti e confidiamo nella sensibilità e lungimiranza del direttore generale Florenzano, che di sicuro procederà nella migliore soluzione, garantendo ai molisani servizi sanitari eccellenti e alle figure professionali la serenità nell’espletamento delle loro mansioni, delicate e importanti”.