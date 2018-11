In ricordo di “un invisibile”: «Caro Angelo, non eri solo e non resterai solo»

REDAZIONE TERMOLI

Una città incredula e amareggiata per la scomparsa di «una persona che non era uno sconosciuto ma era uno di noi». Così l’associazione “La città invisibile” ha voluto ricordare Angelo, l’uomo che è morto nella serata di ieri, giovedì 8 novembre, tra le braccia dei soccorritori che stavano facendo di tutto per salvargli la vita. Stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo e che ha lasciato tutta Termoli in preda alle domande. Si perché Angelo era uno di quelli “invisibili” per la maggior parte delle persone. Uno dei senza tetto che dormono in stazione. A lui i ragazzi dell’associazione hanno voluto scrivere delle parole di dolore. «Ciao, caro Angelo. Te ne sei andato imprevedibile, ieri pomeriggio: ridevi e scherzavi con i tuoi compagni di strada fino a pochi minuti prima di accasciarti; te ne sei andato all’altro mondo bighellonando un poco, come direbbe il poeta … La strada era la tua casa ormai da molti anni, non sappiamo bene neppure noi da quanti: non importa, ora che non ci sei più, saperlo. A volte le nostre vite imboccano traiettorie pericolose, che ci conducono ai margini. E’ in quei margini che noi proviamo a stare, facendo lavoro di strada. Per le strade di Termoli, infatti, abbiamo imparato a conoscerci: nelle tue difficoltà, nelle tue scelte, nel tuo percorso di vita complesso e vero, nei tuoi tentativi di rialzarti, nelle tue ripartenze, nei tuoi progetti di vita, nei tuoi piccoli e grandi impegni quotidiani. Eri una persona ricca, di grande sensibilità: un papà, un nonno, un carpentiere, un senza tetto, molto altro ancora. A Termoli avevi trovato un rifugio, appoggiandoti alle organizzazioni che fanno lavoro sociale, anche se progettavi di spostarti da qui. Ultimamente il lavoro che avevi svolto ti aveva ridato fiducia nelle tue possibilità. Volevi farti aiutare e a tua volta ci hai restituito molto, con i tuoi racconti di vita e con le tue azioni: tua è stata l’idea di creare e curare il piccolo orto del nostro centro diurno; ci tenevi tanto: ce ne prenderemo cura noi, non preoccuparti. Per questo in tanti ieri sera siamo accorsi alla notizia della tua morte: non eri solo, non resterai solo. A chi già ieri ha cominciato a sciacallare sulla tua morte vorremmo dire che tu, nonostante le condizioni difficili in cui vivevi, non eri razzista, al contrario loro: già stanno dicendo che eri italiano, che per questo non ti hanno aiutato al contrario di quello che si fa con i migranti. Che ignoranza! E che tristezza, ci viene! Ne avevamo parlato, anche qualche sera fa in stazione, e, davvero, nonostante le difficoltà, tu non la pensavi così. Noi e tanti altri continueremo a fare il possibile per stare affianco a chi, come te, finisce ai margini, invisibile agli sguardi di tanti ipocriti benpensanti. Lo faremo anche nel ricordo del pezzo di strada che abbiamo fatto insieme. Ciao, caro Angelo. Che la terra ti sia lieve!».