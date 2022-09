Il 17 settembre, sabato, alle ore 18, presso la chiesa di Santa Maria della Strada di Matrice, si terrà il Memorial, no profit, in ricordo dell’amico maestro Matteo Lemmo. In tale occasione alcuni musicisti e cantanti si esibiranno gratuitamente per commemorarne il ricordo. A seguire, presso il chioschetto de “La Quiete del Re” stand gastronomici curati dai ragazzi del chiosco.

Matteo Lemmo