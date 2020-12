In ricordo dell’amico Umberto Colalillo, personaggio assai gioviale

Nella circostanza dell’improvvisa scomparsa dell’avv. Vincenzo Umberto Colalillo, ospitiamo il contributo del suo amico venafrano Tonino Atella, sul finire degli anni ’60 compagno di viaggio in treno dal Molise a Napoli per frequentare entrambi l’Università degli Studi Federico II del capoluogo partenopeo, seppure in Facoltà diverse.

“Quando scompare un amico -inizia Atella- è una parte di noi che si ferma a riflettere. Vincenzo, per tutti Umberto, è stato un carissimo amico di gioventù e tale era rimasto nonostante le nostre saltuarie frequentazioni degli ultimi anni per le naturali e diverse scelte di vita. Nella seconda metà degli anni ’60 si viaggiava tutti in treno per raggiungere dal Molise Napoli e la Federico II, dove Umberto frequentava la Facoltà di Giurisprudenza e lo scrivente quella di Filosofia e Storia, Facoltà situate giusto di fronte al primo piano della sede universitaria centrale di Corso Umberto I, alias il Rettifilo. Umberto era simpaticissimo e gioviale, molto aperto ed estroverso, ossia il classico “amicone”, doti che esternava magnificamente nel corso dei viaggi in treno. Assieme ad altri colleghi di studio, cito per tutti Rino Capone e Nicola Ciarlante di Isernia, inscenavamo simpaticamente interpretazioni canore luogo il viaggio, cantando e divertendoci assieme agli altri viaggiatori che ben volentieri accoglievano le nostre perfomance accompagnandole con scroscianti applausi finali. Quindi Umberto, Rino, Nicola, il sottoscritto ed altri “cantori” improvvisati giravamo tra i viaggiatori col palmo della mano aperta e, col puntuale … “ a piacere grazie ! “, raccoglievamo quanto gli altri spontaneamente e volentieri offrivano. Una volta alla stazione centrale di Napoli, prima tappa d’obbligo era il saporitissimo caffè al bar col ricavato delle nostre applaudite e ben accolte esibizioni canore in treno, con Umberto ogni volta divertito e soddisfatto oltre misura per l’inusuale inizio “artistico” della giornata. Ciao Umberto, amico carissimo, ti ricorderò con tanto affetto, esattamente come ho sempre in mente la tua bella e gradita partecipazione alla presentazione alla Chiesa di Don Orione a Venafro del mio testo “Spensieratezze”, in ricordo appunto della nostra comune spensierata gioventù”.