In primavera Termoli avrà la sua Stazione Marittima: al via i lavori al porto

Con una ordinanza a firma del comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Sergio Masci, è stata interdetta la zona che si trova sulla banchina di nord-est del porto di Termoli, vicino l’imbarco per le Isole Tremiti, per la partenza dei lavori relativi alla nuova stazione marittima che accoglierà le migliaia di turisti che raggiungeranno le Isole Tremiti. I lavori che saranno attivi fino al 31 di marzo del 2023 da parte della Pistilli Costruzioni per conto della Regione Molise saranno utili a creare la stazione marittima che garantirà riparo e servizi ai turisti. Nella stazione marittima, infatti, ci saranno biglietterie, sala d’aspetto, punti di ristoro e informazione e servizi igienici. Entro la primavera, dunque, il porto di Termoli si arricchirà di questo utilissimo servizio.