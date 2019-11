In più di 250 per ripulire le spiagge sotto l’iniziativa “Plastica free”

E’ partita con il piede giusto la tappa zero del tour Plastic Free ideata dal fondatore dell’omonima Onlus, Luca De Gaetano. Questa mattina alle ore 10 alla scalinata del Folklore di Termoli sono stati oltre 250 i volontari che hanno raccolto l’appello lanciato per ripulire le spiagge di Termoli. Dopo il selfie di rito con tanto di maglia ufficiale i volontari, divisi in gruppi, si sono mossi per liberare dalla plastica il litorale termolese. Una buona azione che va a sommarsi a quella già intrapresa dai balneatori termolesi che avevano bandito l’utilizzo della plastica dalle spiagge.