In Piazzetta Palombo la 5 giorni dedicata all’Oktoberfest

Anche questa sera (e sino al 4 ottobre) spettacoli, ottimo cibo e “bionda” di assoluta qualità faranno da cornice all’Oktoberfest Live, l’appuntamento che, dallo scorso 30 settembre, sta animando Piazzetta Palombo. Nel pieno rispetto delle normative anti Covid sarà possibile dunque degustare buon cibo, sorseggiare della birra in compagnia e soprattutto assistere a diversi appuntamenti previsti nel cartellone del programma: non mancheranno infatti, anche questa sera, cover band e gruppi musicali in genere che si alterneranno nello spazio loro riservato. Non si tratta dunque di una semplice festa della birra, ma di una manifestazione organizzata in ogni singolo dettaglio per soddisfare in pieno chiunque si recherà anche stasera nella centralissima Piazzetta Palombo.