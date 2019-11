In piazza Falcone e Borsellino son tornati i Savoia, spunta una bandiera

La curiosità segnalata da alcuni cittadini del capoluogo di regione

A piazza Falcone e Borsellino a Campobasso, ex piazza Savoia, son tornati i Savoia. La curiosità corre veloce sul web dopo che alcuni cittadini hanno notato su una finestra del palazzo della piazza, che da poco ha cambiato denominazione, la bandiera reale di Casa Savoia. La piazza, come noto, è stata intitolata il 19 dicembre dello scorso anno, a Falcone e Borsellino per volontà della precedente amministrazione guidata da Antonio Battista. Non mancarono le polemiche e ora, probabilmente, qualche “nostalgico” del sabaudo regno ha pensato bene di issare una bandiera dei Savoia. Riconquistando “simbolicamente” la piazza che ora porta il nome dei magistrati Falcone e Borsellino.