In pensione la collaboratrice scolastica Clara Ziccardi: una vita dedicata ai più piccoli

Una vita (21 anni) dedicata ai bimbi, come insostituibile collaboratrice scolastica. Ma anche per Clara Ziccardi, è arrivato il momento della pensione. Nessuna retorica ma solo tanta gratitudine per Clara, insostituibile riferimento per alunni e genitori. Una persona di grande umanità, umiltà e semplicità; capace di farsi amare da piccini, genitori e insegnanti. Per Clara, che ha trascorso gran parte del suo percorso scolastico nelle scuole dell’infanzia (gli ultimi anni nell’istituto comprensivo Petrone), è dunque arrivato il momento di suonare l’ultima campanella. A Clara gli auguri per una serena pensione in compagnia dei propri cari. A Clara auguri anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.