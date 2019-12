In moto la macchina organizzativa della XX^ Scalata di S. Silvestro Venafro/Conca Casale

“Corri … cammina … sali come vuoi”. Così gli organizzatori dell’Atletica Venafro per presentare la XX^ Scalata di San Silvestro Venafro/Conca Casale, gara podistica di km. 10,800 che si svolgerà quest’anno domenica 29 dicembre, e non il 31 come per le precedenti edizioni, con partenza alle h 11,00 da Piazza Totò a Venafro, già Piazza Castello Pandone. Il programma dell’attesa gara podistica non competitiva di fine anno, che al solito richiamerà podisti ed appassionati da Molise, Lazio, Campania ed Abruzzo. Trattasi di corsa in salita promossa dall’Atletica Venafro in collaborazione con le amministrazioni comunali di Venafro e Conca Casale, la Trattoria “La Conca” di Conca Casale e i Vigili del Fuoco in congedo di Venafro. Si partirà dai 222 mt. slm di Venafro per arrivare dopo 10,800 km. ai 657 slm di Conca Casale, onorando la memoria del venafrano Mario Argenziano. Il ritrovo è previsto dalle h 8,30 alle h 10,15 del 29 dicembre presso la trattoria “La Conca” di Conca Casale per iscrizioni (costo 7 euro) e ritiro pacco/gara. Quindi il servizio navetta porterà i partecipanti in piazza Totò (già piazza Pandone a Venafro), da dove la Scalata partirà alle h 11,00, sempre di domenica 29 dicembre. Premiazioni : verranno premiati i primi 5 assoluti ambosessi e i primi 3 di ogni categoria. Ristoro finale con the caldo e panettone, con cerimonia di premiazione alle h 12,30. Speaker della mattinata Angelo Pagliaroli. Info 340/2199108 (Massimiliano Terracciano, Presidente Atletica Venafro). Per quanti lo desiderano, previa prenotazione al 349/8463171 (Peppino), c’è la possibilità di fermarsi a pranzo a “La Conca” a prezzi agevolati. Mattinata di sport ed ambiente perciò, quella del prossimo 29 dicembre, con la ghiotta possibilità d’inspirare ottima aria mentre si andrà in salita per più di 10.000 metri nei modi più disparati, ossia correndo, camminando o salendo come meglio si ritiene.

Tonino Atella